『PELICAN(ペリカン) スペアウレタン 3枚セット グレー 1451HK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 29分に出品され03月26日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PELICAN(ペリカン) スペアウレタン 3枚セット グレー 1451HK



【商品説明】

・(フタ用突起ウレタンパッド:1枚+ブロックウレタンフォーム:1枚+底板パッド:1枚)

・PELICANケース 「1450」用ウレタンセット。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応製品:1450

・枚数:3枚



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。