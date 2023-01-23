『PELICAN(ペリカン) スペアウレタン 3枚セット グレー 1451HK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 29分に出品され03月26日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PELICAN(ペリカン) スペアウレタン 3枚セット グレー 1451HK
【商品説明】
・(フタ用突起ウレタンパッド:1枚+ブロックウレタンフォーム:1枚+底板パッド:1枚)
・PELICANケース 「1450」用ウレタンセット。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応製品:1450
・枚数:3枚
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
525 入札履歴
終了
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