『ロキシー ラッシュガード MINI MERMAID LOGO STAND ガールズ LIL 150【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 16時 29分に出品され03月15日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロキシー ラッシュガード MINI MERMAID LOGO STAND ガールズ LIL 150



【商品説明】

・スタンドジップロゴ長袖ラッシュガード

・メイン素材: Polyester100％

・素材構成: 100% Polyester



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 34.79 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。