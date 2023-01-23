『ロキシー ラッシュガード MINI MERMAID LOGO STAND ガールズ LIL 150【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 16時 29分に出品され03月15日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロキシー ラッシュガード MINI MERMAID LOGO STAND ガールズ LIL 150
【商品説明】
・スタンドジップロゴ長袖ラッシュガード
・メイン素材: Polyester100％
・素材構成: 100% Polyester
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 34.79 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
480 入札履歴
終了
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