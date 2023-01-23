10mois ディモワ 10mois-Hoppetta 入園、入学バッグ 5点セット クッキア イエロー 20271123 Hoppetta【2024年最新】

商品情報

【商品名】

10mois ディモワ 10mois-Hoppetta 入園、入学バッグ 5点セット クッキア イエロー 20271123 Hoppetta



【商品説明】

・[商品サイズ] レッスンバッグ:約H30×W40cm (持ち手長さ)12cmシューズバッグ:約H30×W22cm巾着(大)体操服袋:約H37×W30cm巾着(中)お弁当袋:約H15×W19×マチ9cm巾着(小)コップ袋:約H18×W12×マチ8cm

・[製造国] 日本

・入園・入学に必要なバッグ5点セット



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。