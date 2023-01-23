『10mois ディモワ 10mois-Hoppetta 入園、入学バッグ 5点セット クッキア イエロー 20271123 Hoppetta【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 09時 16分に出品され04月16日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
10mois ディモワ 10mois-Hoppetta 入園、入学バッグ 5点セット クッキア イエロー 20271123 Hoppetta
【商品説明】
・[商品サイズ] レッスンバッグ:約H30×W40cm (持ち手長さ)12cmシューズバッグ:約H30×W22cm巾着(大)体操服袋:約H37×W30cm巾着(中)お弁当袋:約H15×W19×マチ9cm巾着(小)コップ袋:約H18×W12×マチ8cm
・[製造国] 日本
・入園・入学に必要なバッグ5点セット
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
693 入札履歴
終了
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