スジャータ 有機野菜100％ 1000ml紙パック×6本入×(2ケース)【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

スジャータ 有機野菜100％ 1000ml紙パック×6本入×(2ケース)



【商品説明】



商品の説明 JANコード：4902188224345 原材料・成分 野菜汁(有機にんじん(ニュージーランド又はアメリカ)、有機トマト、有機だいこん、有機キャベツ、有機レタス、有機小松菜、有機水菜、有機ほうれん草、有機ターサイ、有機たまねぎ、有機ルッコラ、有機ビーツ)、有機レモン果汁



【サイズ】

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