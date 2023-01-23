『スジャータ 有機野菜100％ 1000ml紙パック×6本入×(2ケース)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 58分に出品され03月31日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スジャータ 有機野菜100％ 1000ml紙パック×6本入×(2ケース)
【商品説明】
商品の説明 JANコード：4902188224345 原材料・成分 野菜汁(有機にんじん(ニュージーランド又はアメリカ)、有機トマト、有機だいこん、有機キャベツ、有機レタス、有機小松菜、有機水菜、有機ほうれん草、有機ターサイ、有機たまねぎ、有機ルッコラ、有機ビーツ)、有機レモン果汁
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
172 入札履歴
終了
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