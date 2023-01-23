『日本シャフト ゴルフシャフト N.S.PRO GT500 FW用 フレックス X N.S.PRO GT500 X【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 01時 38分に出品され04月24日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

日本シャフト ゴルフシャフト N.S.PRO GT500 FW用 フレックス X N.S.PRO GT500 X



【商品説明】

・シャフト重量:59.0g

・トルク:3.9

・性別:男性/女性

・番手:#FW

・製品長さ:44インチ



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 118.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。