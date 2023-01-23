『STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 05時 14分に出品され04月05日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1



【商品説明】

・テンプル:ブラック

・フレームには弾性と軽量性に富んだ非アレルギー性樹脂素材「TR90」。

・フロント:ブラック

・ブルーライトカット率: 50.4%

・可視光線透過率: 84.7%

・夜間対応レンズ

・紫外線カット率: 99.9%



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。