『STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 05時 14分に出品され04月05日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1
【商品説明】
・テンプル:ブラック
・フレームには弾性と軽量性に富んだ非アレルギー性樹脂素材「TR90」。
・フロント:ブラック
・ブルーライトカット率: 50.4%
・可視光線透過率: 84.7%
・夜間対応レンズ
・紫外線カット率: 99.9%
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
650 入札履歴
終了
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