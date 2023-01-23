『シチズン Q&Q 腕時計 FREE WAY(フリーウェイ) AA96-4005 シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 05時 53分に出品され03月28日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シチズン Q&Q 腕時計 FREE WAY(フリーウェイ) AA96-4005 シルバー



【商品説明】

・ケースサイズ:(約)縦32×横28mm

・原産国:中国

・対象:レディース

・日常生活用防水:3BAR

・駆動目安:フル充電約6ヶ月



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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