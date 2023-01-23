『BRIGHTZ カローラアクシオ 160 161 164 165 メッキルームミラーカバー 【 ROOM−MIR−002 】 NKE165 NRE16【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 57分に出品され03月15日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ルームミラーカバー
ルームミラー バック バッグ
インナー インナーミラーカバー
ルームミラーベゼル ルームミラーガーニッシュ
【商品説明】
取り付けは、商品付属の両面テープと金具です。
車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。
必要に応じて金具等を別途ご用意ください。
弊社では、取り付けのサポートはしておりません。
加工等が必要になる場合もございますので、必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい。
説明書は付属しておりません。
出品者情報にも大事な事を記載しておりますので、必ずご確認いただきご理解いただいた上でご購入下さい。（ご購入いただいた時点で、全てご理解いただいた事となります。）
【商品詳細】
ブランド：ブライツ(Brightz)
商品名：BRIGHTZ カローラアクシオ 160 161 164 165 メッキルームミラーカバー 【 ROOM−MIR−002 】 NKE165 NRE160 NRE161
【当店からの連絡】
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落札価格7841円
664 入札履歴
終了
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