『Roost ウッドパズル 木製パズル 12個セット 木製箱入り 孔明パズル 立体パズル 脳トレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 43分に出品され03月08日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Roost ウッドパズル 木製パズル 12個セット 木製箱入り 孔明パズル 立体パズル 脳トレ
【商品説明】
・木製
・箱入り
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
690 入札履歴
終了
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