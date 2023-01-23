『Roost ウッドパズル 木製パズル 12個セット 木製箱入り 孔明パズル 立体パズル 脳トレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 43分に出品され03月08日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Roost ウッドパズル 木製パズル 12個セット 木製箱入り 孔明パズル 立体パズル 脳トレ



【商品説明】

・木製

・箱入り



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。