『molten(モルテン) バスケットボール JB3500 B7C3500【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 15時 59分に出品され05月14日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール JB3500 B7C3500
【商品説明】
・※掲載商品の仕様は改良のため、許可なく変更することがあります。ご了承ください。
・※空気の入れ過ぎにご注意ください。
・検定球
・直径24.5cm
・重さ567~650g
【サイズ】
高さ : 23.50 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
157 入札履歴
終了
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