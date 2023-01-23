『スタッズヘッドカバー3個セット DR/FW/UT (黒)【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 06時 18分に出品され04月10日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スタッズヘッドカバー3個セット DR/FW/UT (黒)
【商品説明】
・合皮素材のスタッズ付きヘッドカバー
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
242 入札履歴
終了
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