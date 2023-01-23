『BTM ペットカート 中型犬 小型犬 折りたたみ 全体洗える フルオーペン設計 軽量 組立簡単 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物 ペット用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 10時 10分に出品され05月10日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材 カバー:オクスフォード紡績フレーム:スチールタイヤ:EVAカラー カモフラ梱包個数 1梱包サイズ 39×23×78cm重量(Net weight) 5.9kg重量(Gross weight) 7.3kg耐荷重 20kg足踏みストッパー付き360度回転できる前輪様々な路面に対応できる飛び出し防止用リードや転倒防止用リストストラップ付きワンタッチ式収納便利保管の仕方 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをお勧めします。
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落札価格7841円
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終了
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