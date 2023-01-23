『Accotia 犬ベッド 猫ベッド 夏 オールシーズン ペットベッド ペットソファー ふわふわ ひんやり ぐっすり眠る ペ?【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 27分に出品され04月23日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この度はAccotia(アッコチア)にてペットベッドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。今後とも、お客様の様々なご要望にお応えいたすべく、より優れた商品を取り揃えるためにたゆまぬ努力を重ねてまいる所存でございます。商品が到着時に万が一破損・汚損また何らかの不具合などがございましたらお気軽に当店Accotiaまでご連絡をお願いいたします。責任をもって返品・交換対応をさせていただきます。ワンちゃんの体型や身長を考慮したウレタンフォームの厚さMサイズ：厚さ：約5cm、体重8kgまでの小型犬に推奨Lサイズ：厚さ：約8cm、体重20kgまでの中型犬に推奨XLサイズ：厚さ：約9cm、体重35kgまでの中型犬、大型犬に推奨使用の際ご注意ください。カバーを取り外し洗濯可能、枕の中綿とウレタンフォームは洗濯で
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落札価格7841円
959 入札履歴
終了
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