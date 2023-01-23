『犬のお母さんのための犬の襟のパーソナライズされたギフト【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 14時 12分に出品され05月09日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Personalized Dog Collar Custom Engraved Collar・Blue Gray Pink Green Silver Rosegold Adjustable

・パーソナライズされた襟仕様カラーオプション：青灰色のピンクと緑 /綿

・Adjustable Collar Measurements Size S: approx. 10.0” ~ 14.0” 25.5 ~ 35.5cm Size M: approx. 14.0” ~ 20.5” 35.5 ~ 52cm Size L: approx. 17” ~ 27.5” 43 ~ 70cm The width is 0.8” 2cm and all three size options are the same.

・ingraved刻まれたバックル仕様彫刻部品：約1” x 0.9”2.8cm x 2.5cm金属仕上げ：シルバーローズゴールドメッキステンレス鋼。これは 真鍮や合金材料よりも優れた品質です。変色の耐性材料でも持続するように構築されています！