犬のお母さんのための犬の襟のパーソナライズされたギフト【お歳暮】

商品情報

Personalized Dog Collar Custom Engraved Collar・Blue Gray Pink Green Silver Rosegold Adjustable

・パーソナライズされた襟仕様カラーオプション:青灰色のピンクと緑 /綿

・Adjustable Collar Measurements Size S: approx. 10.0” ~ 14.0” 25.5 ~ 35.5cm Size M: approx. 14.0” ~ 20.5” 35.5 ~ 52cm Size L: approx. 17” ~ 27.5” 43 ~ 70cm The width is 0.8” 2cm and all three size options are the same.

・ingraved刻まれたバックル仕様彫刻部品:約1” x 0.9”2.8cm x 2.5cm金属仕上げ:シルバーローズゴールドメッキステンレス鋼。これは 真鍮や合金材料よりも優れた品質です。変色の耐性材料でも持続するように構築されています!