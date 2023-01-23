『Pssopp 犬用車椅子 ペット用車椅子 障害者ペット/犬/猫用 後ろ足 散歩車 練習車 ドッグウォーカー お散歩 補助輪 老犬介護 ペット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 34分に出品され03月31日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pssopp 犬用車椅子 ペット用車椅子 障害者ペット/犬/猫用 後ろ足 散歩車 練習車 ドッグウォーカー お散歩 補助輪 老犬介護 ペット



【商品説明】

・【ペット用車椅子について】材質：アルミ合金。サイズ：XS。背丈がお勧め：19-35cm。ヒップ幅がお勧め：14-22cm。重量がお勧め：4-10キロ。アクセサリーの色：ランダム。

・【快適、移動しやすい】ペット用車椅子のハーネスは最適な快適さと機動性を提供します。ペット用車椅子のフレームは高品質のアルミ合金製で、耐用で長時間使用できます。軽量で持ち運びが容易、ワンちゃんに負担をかけません。病気や怪我、ヘルニアや加齢等で後脚が不自由なワンちゃんでもリハビリや散歩が出来きて、ストレス軽減にもなります。 タイヤでささえるので前脚には余計な荷重をかけず、楽にお散

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【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。