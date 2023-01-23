『仮面ライダーエグゼイド DXハイパームテキガシャット【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 25分に出品され03月26日 14時 25分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

仮面ライダーエグゼイド DXハイパームテキガシャット



【商品説明】

・(C)2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

・LR44×3(付属)

・対象年齢 :3才以上

・電池種別 :アルカリボタン電池



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 仮面ライダーエグゼイド

DXハイパームテキガシャット