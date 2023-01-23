『仮面ライダーエグゼイド DXハイパームテキガシャット【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 25分に出品され03月26日 14時 25分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
仮面ライダーエグゼイド DXハイパームテキガシャット
【商品説明】
・(C)2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
・LR44×3(付属)
・対象年齢 :3才以上
・電池種別 :アルカリボタン電池
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
686 入札履歴
終了
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