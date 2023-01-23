『ASTRO Gaming アストロ A40用 Mod Kit 密閉性 イヤーパット ノイズキャンセリング マイク付き A40TR-MKBL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 37分に出品され03月20日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASTRO Gaming アストロ A40用 Mod Kit 密閉性 イヤーパット ノイズキャンセリング マイク付き A40TR-MKBL 国内正規品 国内正規品
【商品説明】
・【クローズドバック スピーカータグ】シリコンのバッフルを取り付けるだけで、A40ヘッドセットがオープンバックからクローズドバックに早変わり。外界の音を遮断と音漏れ防止できます。
・【コミュニケーションをスムーズに】ボイスアイソレーション マイクで周囲の音が遮断されて自分の声がはっきりと聞こえるので、チームメートとコミュニケーションがスムーズにできます。
・【ノイズキャンセリングのイヤークッション】合成皮革のクッションにより、パッシブ ノイズアイソレーションの性能が格段にアップします。
・【プレイに集中する為のギア】賑やかな環境でプレ
CMR-X07GSS2NNP
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
364 入札履歴
終了
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