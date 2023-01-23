『サンシャイン ABA 超薄型制振シート ブラック (2枚組) B25(ペア)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 03時 02分に出品され03月29日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンシャイン ABA 超薄型制振シート ブラック (2枚組) B25(ペア)



【商品説明】

・厳密な温度管理や圧着時間を管理し、金属鳴きを排除した手作りの鋼板

・振動吸収率最強の金属



【サイズ】

高さ : 0.40 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。