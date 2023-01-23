『サンシャイン ABA 超薄型制振シート ブラック (2枚組) B25(ペア)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 03時 02分に出品され03月29日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンシャイン ABA 超薄型制振シート ブラック (2枚組) B25(ペア)
【商品説明】
・厳密な温度管理や圧着時間を管理し、金属鳴きを排除した手作りの鋼板
・振動吸収率最強の金属
【サイズ】
高さ : 0.40 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
712 入札履歴
終了
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