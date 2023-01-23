『東芝 液晶テレビ用リモコン CT-90389 (75026873)【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 13時 54分に出品され03月08日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝 液晶テレビ用リモコン CT-90389 (75026873)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード : X00HQE1CKA