『キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 09分に出品され03月13日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
【商品説明】
・ウエストベルト、腰紐×３本、マジックベルト、衿芯
・前板、帯枕、伊達締め、着付けベルト、
・着物着付け用小物１２点セット
・Ｌサイズ（身長157cm～168cm／体重55kg～70kg）和装肌着・裾除
・Ｍサイズ（身長145cm～160cm／体重45kg～60kg）和装肌着・裾除
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
かんざし 蒔絵 和装 髪飾り 普段使い 日本製 kanzasi Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼
¥ 7841
簪 かんざし レディース 日本製 高級 二本差し 赤 ベッコウ 白 パール フォーマル着物 N2231 (2.ベッコウ(2231B))
¥ 7841
さらさ 礼装用 正絹 手組紐 織細金銀糸使用 帯締め 縫取り 帯揚げ 金銀扇子 亀 4点セット 留袖用 (鏡裏(t-13))
¥ 7841
袴 単品 無地袴 暈し Lサイズ 袴下91cm，87cm，95cm アイボリー×ベージュ 紐裏ストライプ 卒業式 新品（株）安田屋 NO38197
¥ 7840
袋帯 正絹 六通 仕立て上がり 振袖用 留袖用 訪問着用 新品（株）安田屋 NO36457
¥ 7840
落札価格7841円
835 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！