『キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｍサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 26分に出品され03月12日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｍサイズ
【商品説明】
・Front plate， obi pillow， date fastening， dressing belt，
・Kimono Kimono Kimono Accessories Set of 12
・L Size (Height 5 ft 1.8 inches - 5 ft 6.1 inches (157 - 168 cm)， Weight 121.3 - 154.3 lbs (55 - 70 kg); Kimono，
・M Size (Height 57.1 - 63.0 inches (145 - 160 cm)， Weight 99.3 - 132.3 lbs (45 - 60 kg); Kimono Kimono and Hem excluding
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｍサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
¥ 7841
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
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キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
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落札価格7841円
442 入札履歴
終了
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