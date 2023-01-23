『キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 35分に出品され03月17日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ
【商品説明】
・ウエストベルト、腰紐×３本、マジックベルト、衿芯
・前板、帯枕、伊達締め、着付けベルト、
・着物着付け用小物１２点セット
・Ｌサイズ（身長157cm～168cm／体重55kg～70kg）和装肌着・裾除
・Ｍサイズ（身長145cm～160cm／体重45kg～60kg）和装肌着・裾除
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
816 入札履歴
終了
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