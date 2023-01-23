キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

キルティングバック入り 着物着付け用セット（和装小物１２点セット） Ｌサイズ



【商品説明】

・ウエストベルト、腰紐×３本、マジックベルト、衿芯

・前板、帯枕、伊達締め、着付けベルト、

・着物着付け用小物１２点セット

・Ｌサイズ（身長157cm～168cm／体重55kg～70kg）和装肌着・裾除

・Ｍサイズ（身長145cm～160cm／体重45kg～60kg）和装肌着・裾除



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。