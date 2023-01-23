『マルコビアンキーニ ショルダーバッグ 341240RUGNUVP218 レディース NERO 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 45分に出品され03月21日 03時 45分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マルコビアンキーニ ショルダーバッグ 341240RUGNUVP218 レディース NERO 並行輸入品



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長127cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22.5cmxヨコ19cmxマチ10cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・持ち手の全長:37cm

・留め具の種類: 無し

・表地: レザー

・重量:490g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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