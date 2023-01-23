『ゴルフ スイング練習器具 サクライ貿易（SAKURAI) ENJOY FAMIL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 19時 47分に出品され05月01日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴルフ スイング練習器具

【商品名】

サクライ貿易（SAKURAI) ENJOY FAMILY(エンジョイ ファミリー) スピンゴルフ EFS-120(N21)



【商品説明】

・パター1本（組立式）・ポール（白5球・黄色5球）付 単三アルカリ乾電池2本使用（別売）

・「パター組立時サイズ」長さ約82?

・「本体組立時サイズ」幅約35?×奥行約54?×高さ約6?×マット長さ約200?

・「材質」本体：ABS樹脂 ポール：ポリエチレン パター：グラスファイバー・ポリプロピレン

・「重量」約1.7?



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。