『ブラックフライズ サングラス FLY LOGAN HAVANA/GRN FREE【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 07時 00分に出品され05月07日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックフライズ サングラス FLY LOGAN HAVANA/GRN FREE
【商品説明】
・SIZE:FREE 高さ:4.5cm フレームの長さ:14.7cm 柄:14cm
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品商品について・・・
商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。
※熨斗やラッピングその他ギフト包装の対応は承っておりません。ご了承くださいませ。
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落札価格7841円
347 入札履歴
終了
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