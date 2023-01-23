『アザス ゴルフ(Azas Golf) スイング練習機 AZAS AZAS アスリート BK/RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 55分に出品され03月15日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アザス ゴルフ(Azas Golf) スイング練習機 AZAS AZAS アスリート BK/RD



【商品説明】

・Bamboo

・China

・Length: 45 inches， Weight: Approx. 22.1 oz (600 g). *Grip Color: Black

・Men



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 118.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。