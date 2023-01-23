『アザス ゴルフ(Azas Golf) スイング練習機 AZAS AZAS アスリート BK/RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 55分に出品され03月15日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アザス ゴルフ(Azas Golf) スイング練習機 AZAS AZAS アスリート BK/RD
【商品説明】
・Bamboo
・China
・Length: 45 inches， Weight: Approx. 22.1 oz (600 g). *Grip Color: Black
・Men
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
70 入札履歴
終了
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