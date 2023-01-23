『三愛水着楽園 水着 ワイヤー有り Tropical クロスワイヤー ビキニ レディース PI‐ピンク 日本 11L (日本サイズ11 号相当【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 17時 49分に出品され03月10日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
三愛水着楽園 水着 ワイヤー有り Tropical クロスワイヤー ビキニ レディース PI‐ピンク 日本 11L (日本サイズ11 号相当
【商品説明】
・Material Composition: Print: Polyester， Polyurethane Solids: Polyester， Polyurethane
・Size: 11L
・Size: 35.4 ft (
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
605 入札履歴
終了
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