『トリプルエイト ( TRIPLEEIGHT ) Jr SAVER PROTECTIVE 3-PACK (TIE-DAY) ジュニアサイズ ス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 04分に出品され04月20日 10時 04分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トリプルエイト ( TRIPLEEIGHT ) Jr SAVER PROTECTIVE 3-PACK (TIE-DAY) ジュニアサイズ ス
【商品説明】
・Triple Eight
・スケートボード
・トリプルエイト
・プロテクター
・手首ガードWRIST SAVERにヒジ・ヒザのパッドがついた3点セットです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
870 入札履歴
終了
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