『TOMIX Nゲージ JR E6系秋田新幹線 こまち 基本セット 98500 鉄道模型 電車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 40分に出品され03月25日 14時 40分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ JR E6系秋田新幹線 こまち 基本セット 98500 鉄道模型 電車
【商品説明】
・2022年現在のE6系の姿をを再現。
・E6系の増設された荷物置き場にあわせて、窓が塞がれた姿を再現。
・JR東日本商品化許諾申請中
・サイズ: 1/160
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落札価格7841円
394 入札履歴
終了
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