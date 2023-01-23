『JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 28分に出品され03月26日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01



【商品説明】

・※ブロックや小さな部品などを誤って飲み込む危険性や、付属の専用工具などで怪我をする場合がございます。 小さなお子様の手に届かない場所に保管し、ご使用ください。

・シリーズ：Sculptor（スカルプター） /材質：ABS樹脂、プラスチック

・完成サイズ：約27.9×10.6×47.5cm /ピースサイズ：約6.3×6.3×4.2mm /ブロック数：約1460ピース

・対象年齢：12歳以上

・製造国：中国 / 輸入元：株式会社JEKCA



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。