『JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 28分に出品され03月26日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
【商品説明】
・※ブロックや小さな部品などを誤って飲み込む危険性や、付属の専用工具などで怪我をする場合がございます。 小さなお子様の手に届かない場所に保管し、ご使用ください。
・シリーズ：Sculptor（スカルプター） /材質：ABS樹脂、プラスチック
・完成サイズ：約27.9×10.6×47.5cm /ピースサイズ：約6.3×6.3×4.2mm /ブロック数：約1460ピース
・対象年齢：12歳以上
・製造国：中国 / 輸入元：株式会社JEKCA
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
581 入札履歴
終了
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