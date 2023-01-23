『ホソカワコーポレーション Kanbatsu LAVISH(ラビッシュ) ペット用食器 シングルディッシュ 日本製 KBBS01【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 17時 16分に出品され03月14日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
愛犬が食事をする姿は微笑ましく、元気を与えてくれますそんな貴重な時間がより贅沢で美味しくなるよう演出するために、LAVISHは誕生しました木皿には日本の森を育てるための「間伐」によって発生した木材を使用し、白磁器には美濃焼を使用しました時間を経るごとに表面の表情が変化していくアイテムなので、ギフトとしてもオススメです
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落札価格7841円
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終了
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