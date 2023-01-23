『WHIPPY Slow Feeder Bowl for Small Medium Dog Fun Maze Feeder Dog Food Water Bowl Anti-Slip Puzzle Bowl No Chocking Healthy Interactive Bloat Stop D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 34分に出品され03月27日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名WHIPPY Slow Feeder Bowl for Small Medium Dog Fun Maze Feeder Dog Food Water Bowl Anti-Slip Puzzle Bowl No Chocking Healthy Interactive Bloat Stop Dog Bowl Dish，Medium，Blueブランド：WHIPPY商品サイズ：Medium高さ：6.1 cm横幅：21.6 cm奥行：23.1 cm 商品番号：色：B-blue素材：Sol