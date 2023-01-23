『BOGASING M4 ワイヤレスポータブル Bluetooth スピーカー アウトドア IPX7 防水 防塵 耐衝撃 40W出力 大音量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 02分に出品され03月08日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X09BL131ZG
【商品説明】
・【Bluetooth5.0接続＆TFカードスロット/AUX入力対応】高いバージョンのBluetooth5.0コアを搭載し、30ｍぐらいの伝送距離で接続可能です。TF/Micro SDカードを挿入し、TFモードに変更し、直接音楽再生できます。AUX端子対応で、テレビ、ゲーム機などのデバイスも接続できます。ハンズフリー通話もサポートします。
・【IPX7の防水性能を備え】IPX7の防水規格対応なので、プールサイドやビーチ、お風呂でも安心して使えます。場所を選ばず音楽はいつもあなたとともに。【マイク内蔵】マイク内蔵と快速かつ途切れのないbluetoothにより、通話の応答、切断、拒否などが安定し、自宅や車内等どこにいても、簡単にハンズフリー通話を実現します。
・【驚きの連続再生時間】内蔵の6600mAh充電
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
587 入札履歴
終了
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