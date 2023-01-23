『送料無料 スーツケース キャリーケース フライバッグ 大容量 旅行カバン ポケッタブル リュックサック トラベルバッグ レディース メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 11時 35分に出品され05月02日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大容量トラベルバッグ



仕様

Ｓ 重さ2.4kg サイズ65cm*40cm*35cm

Ｍ 重さ2.8kg サイズ80cm*38cm*38cm

素材：ズック

カラー

カーキ、グリーン、ブラック



※サイズは実寸サイズとなります。お届け商品と多少の誤差が出る場合がございます。

あらかじめご了承ください