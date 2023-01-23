『コールマン ウォーカー２５(ヘリンボーン)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 00時 11分に出品され03月09日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン ウォーカー２５(ヘリンボーン)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ:45 cmX ヨコ:31 cmX マチ:20 cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 45.70 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

ウォーカー２５(ヘリンボーン)