『OCTOPUS IS REAL オクトパスイズリアル フロントデッキ フロントパッド デッキパッド デッキパッチ FRONT DECK CO【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 50分に出品され03月08日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OCTOPUS IS REAL オクトパスイズリアル フロントデッキ フロントパッド デッキパッド デッキパッチ FRONT DECK CORDUROY GRIP 4ピース BURGUNDY(バーガンディー)
【商品説明】
・12.8" x 14.5"
・3mm FLAT CORDUROY GRIP
・Four piece pad
・カラー：BURGUNDY(バーガンディー)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格7841円
395 入札履歴
終了
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