『SKIP HOP スキップホップ ジラフ サファリ ミュージカル モビール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 51分に出品され03月13日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SKIP HOP スキップホップ ジラフ サファリ ミュージカル モビール
【商品説明】
・アメリカで大人気の SKIP HOPスキップホップ SKIPHOP人気のTOYシリーズ 森の中の動物たちが可愛らしく、赤ちゃんを楽しませ知育の発達を促します。
・サイズ：高さ約60cm(設置時の商品の高さ)×横約27cm(傘部分の横幅) ※スタッフ採寸のため若干の誤差が生じる場合があります事予めご了承ください。
・モビール収録曲:ヴィバルディ「春」※曲が異なる場合も御座いますの予めご了承くださいませ。
・取付柵縦幅：12.7cm以下
・素材：綿、ポリエステル、麻、ABS樹脂、ポリプロピレン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
338 入札履歴
終了
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