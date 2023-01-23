『マイスト 1/18 フォード GT Maisto 1/18 2017 Ford GT レース スポーツカー ダイキャストカー Diecast【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 23時 45分に出品され05月01日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マイスト 1/18 フォード GT Maisto 1/18 2017 Ford GT レース スポーツカー ダイキャストカー Diecast
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
454 入札履歴
終了
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