『マイスト 1/18 フォード GT Maisto 1/18 2017 Ford GT レース スポーツカー ダイキャストカー Diecast【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 23時 45分に出品され05月01日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マイスト 1/18 フォード GT Maisto 1/18 2017 Ford GT レース スポーツカー ダイキャストカー Diecast



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ マイスト

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