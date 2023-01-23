『MAFEX マフェックス THE JOKER(SUITS Ver.)『SUICIDE SQUAD』ノンスケール ABS&ATBC-PVC塗装【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 51分に出品され03月06日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAFEX マフェックス THE JOKER(SUITS Ver.)『SUICIDE SQUAD』ノンスケール ABS&ATBC-PVC塗装



【商品説明】

・(C)SUICIDE SQUAD and all related characters andelements (C) & TM DC Comics and Warner Bros.Entertainment Inc.(s16)

・本体サイズ:全高約160mm



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。