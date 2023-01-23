『AstroStreet UHC/LPR フィルター 1.25インチ 31.7mm アメリカンサイズ 国内正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 17時 58分に出品され04月24日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AstroStreet UHC/LPR フィルター 1.25インチ 31.7mm アメリカンサイズ 国内正規品



【商品説明】

・31.7mm径のアイピースや天頂ミラー等の先端にねじ込んで利用します

・AstroStreet社 UHCフィルター 1.25インチ(31.7mm)フィルター径用

・散光星雲（オリオン大星雲等）や惑星状星雲（リング星雲等）及び淡い散光星雲の観測等広範囲に劇的な効果をもたらします

・特定の帯域の波長のみ透過するフィルターで、ネビュラ(nebula)=星雲フィルターの名前で呼ばれております。



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 5.50 cm

奥行 : 11.10 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。