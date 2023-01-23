『マラガバリア レース 日傘 折りたたみ レディース UVカット 遮光 防水 6本骨 簡単開閉 刺繍 花柄 ハナスカラエンブロ ブラック 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 07分に出品され04月01日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マラガバリア レース 日傘 折りたたみ レディース UVカット 遮光 防水 6本骨 簡単開閉 刺繍 花柄 ハナスカラエンブロ ブラック 黒



【商品説明】

・【その他仕様】防水加工 晴雨兼用 折りたたみ傘 6本骨 レース 木製 UVカット率 ブラック 約90% ホワイト ブルー 約83% 刺繍とレースの美しい折りたたみ布日傘です。

・【サイズ】6本骨 親骨：50cm 直径：88cm 全長(折りたたみ時)：23.5cm 〇ハンドル 長さ：約2.5cm 〇重さ：約210g 〇タイプ：簡単開閉3段折り畳み

・【プレゼント】レースと刺繍が美しい便利なおりたたみ日傘。誕生日や母の日、記念日の贈り物に。ご自身へのご褒美としてもおすすめです。

・【生産国】中国製(Made in China) ※ 企画デザイン：日本

・【素材】生地：ポリエステル 65%/綿 35% 親骨:アルミ グラスファイバー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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