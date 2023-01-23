『十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径19mm×長さ10m SP-19-10 1本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 10時 00分に出品され04月10日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 耐油性に優れ、作動油配管などにも好適です。商品スペックその他仕様：外径(mm):26長さ(m):10内径(mm):19使用圧力(MPa):0.5許容曲げ半径(mm以上):95使用温度範囲():-5〜60使用温度範囲():-5〜60色:クリア工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)【商品の色やサイズについて】画像や商品情報には、色違いやサイズ違いの商品が載っている場合がございます。ご注文前に色・サイズ・セット内容のご確認をお願いいたします。【キャンセル・返品について】商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【5 - 11営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。