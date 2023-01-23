『十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径19mm×長さ10m SP-19-10 1本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 10時 00分に出品され04月10日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
耐油性に優れ、作動油配管などにも好適です。商品スペックその他仕様：外径(mm):26長さ(m):10内径(mm):19使用圧力(MPa):0.5許容曲げ半径(mm以上):95使用温度範囲():-5〜60使用温度範囲():-5〜60色:クリア工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)【商品の色やサイズについて】画像や商品情報には、色違いやサイズ違いの商品が載っている場合がございます。ご注文前に色・サイズ・セット内容のご確認をお願いいたします。【キャンセル・返品について】商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【5 - 11営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。
SOYUS スプリンクラータイマー プログラム可能な水タイマー 屋外 ガーデンホースタイマー 雨遅延/手動/自動散水システム 防水デジタル散水タイマーシス 並行輸入
¥ 7840
〔3個セット〕 三洋化成 抗菌クリアホース 長さ20m(内径15×外径19.5mm) グリーン KC-15195L20G送料込み
¥ 7840
Automatic Garden Sprinkler Automatic Lawn Water Sprinkler Automatic Lawn Sprinkler Sprayer Lawn Irrigation System Sprinklers Watering Device 並行輸入
¥ 7840
プラスチッククリアセルフウォーターリング電球 10個 庭植物 水やりグローブ プラスチック自動デバイス 水やりグローブ 屋内屋外植物 花用 並行輸入
¥ 7840
超PayPay祭 タカギ ホースリールセット マーキュリーツイスター 20m RT220TNB 1台 お得な セール
¥ 7840
Nicoone 6個 クリア植物散水電球 自動散水グローブ 鳥の形の自己散水球根 自動散水グローブ 自動灌漑装置 植物用水地球儀 屋内および屋外植物用 並行輸入
¥ 7840
プランター 旭興進 スタイリッシュプランター ブラウン 600mm 人工木・アルミ フェンス プランター 目隠し 園芸 ガーデニング
¥ 7840
Starbucks You Are Here Collection New Yorkオーナメント [品][並行輸入品]
¥ 7840
Hand Blown Glass Plant Watering Globes， Glass Plant Watering Devices， Cactus Self Watering Globes， Cute Plant Watering Bulbs Devices Automati 並行輸入
¥ 7840
GUDWING 芝生スプリンクラー 庭用 100%金属 ウォータースプリンクラー 高耐久スパイクベース付き 360度散水 小中庭 花壇 野菜パッチ 植物のある場所 並行輸入
¥ 7840
VAlinks Drip Irrigation Kit， 66ft Garden Watering Irrigation System Automatic Sprinkler Irrigation Equipment with 1/4 Blank Distribution Tub 並行輸入
¥ 7840
カラーリリー ブーケ プリザーブドフラワー 手作り ハンドメイド バレンタイン デー フラワーギフト 誕生日 お祝い 結婚 記念日 結婚祝い 出産
¥ 7840
RESTMO スプリンクラータイマー プログラム可能なウォータータイマー ガーデンホース用 屋外蛇口 点滴灌漑 芝生散水システム コンパクト設計 | 自動デ 並行輸入
¥ 7840
FR円錐ロングホワイトストーンS φ36xH50 3a00099
¥ 7840
【自分で作る寄せ植え花苗セット】ミニバラで作るイングリッシュガーデン寄せ植え
¥ 7840
Yardwe Rotary Sprinkler Head Water Sprayer for Hose Rotating Sprinkler Nozzle Irrigation Spray Head Lawn Sprinkler Head Sprayer Sprinkler Wat 並行輸入
¥ 7840
Automatic Drip Irrigation Kit， Intelligent Charging Self Watering System Watering Flower 60 Days Working Time for Office 並行輸入
¥ 7840
FQQWEE Crazy Flower Shaped Garden Sprinkler 360° Rotating Sun Flower Sprinklers for Yard Decorative Lawn Water Sprinkler Garden Watering Spr 並行輸入
¥ 7840
落札価格7841円
366 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！