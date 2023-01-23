『Air7 フットストラップ EVA フォイル サーフィン カイト ウインド ウイング向け チタン ビス付き (黒ワイド（3個）)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 19時 30分に出品され04月01日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Air7 フットストラップ EVA フォイル サーフィン カイト ウインド ウイング向け チタン ビス付き (黒ワイド（3個）)
【商品説明】
・3個のセットの内容 ： ストラップ３個、取り付け用チタン製ビス6個、チタン製座金付き
・ストラップのサイズ 「ワイド」モデル： 31 x 7 cm (真中 9cm)
・ストラップ取り付け穴 8箇所(両端に各4箇所)※足の大きさと穴の位置に合わせて調整可能
・フィット感が、あなたのライディングのサポートをしてくれます。
・素材：ストラップはEVAフォーム 、 ビスと製座金：チタンG5
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
787 入札履歴
終了
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