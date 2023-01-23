『デサント ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 ウィンドブレーカー トレーニング DTM-3550P メンズ レッド/ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 18分に出品され03月14日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサント ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 ウィンドブレーカー トレーニング DTM-3550P メンズ レッド/ブラック



【商品説明】

・Lサイズ:胴囲79~85cm

・Mサイズ:胴囲75~81cm

・Sサイズ:胴囲71~77cm

・サイズ:S、M、L、O、XO、XA

・仕様:再帰反射

・機能:耐久はっ水、高耐水性、吸放湿、防風

・素材:表地/エクスプラスマイクロ、裏地/ブラッシュドトリコット



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。