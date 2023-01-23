『K10ホワイトゴールドピアス【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 07時 19分に出品され03月21日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 つや＆マットな質感のフープを組み合わせたピアス。

コンパクトなサイズ感で、オンオフ問わず活躍してくれます。





地金素材：K10WG

大きさ（縦×横）：約12.5×13.5mm

幅：約3.5mm

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ K10ホワイトゴールドピアス