『パール ピアス アコヤ真珠 あこや真珠 k14wg 14金ホワイトゴールド 国産 レディース 50代 40代 60代 30代 20代 7mm珠 7ミリ ラウンド〜セミラウンド ギフト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 47分に出品され03月23日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホワイトゴールド 国産あこや真珠ピアス
真珠：国産あこや養殖真珠 7mmアップ珠
カラー：ホワイト
形状：ラウンド〜セミラウンド
使用素材：K14WG(14金ホワイトゴールド)刻印有り
本体：金具を含むトップ縦約16.5mm 横7mmアップ
ポスト(芯)の長さ：約10mm太さ約0.7mm
シリコンキャッチ付き
ケース・品質保証書付
商品カテゴリ
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落札価格7840円
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終了
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