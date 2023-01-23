『パール ピアス アコヤ真珠 あこや真珠 k14wg 14金ホワイトゴールド 国産 レディース 50代 40代 60代 30代 20代 7mm珠 7ミリ ラウンド〜セミラウンド ギフト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 47分に出品され03月23日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ホワイトゴールド 国産あこや真珠ピアス

真珠：国産あこや養殖真珠 7mmアップ珠

カラー：ホワイト

形状：ラウンド〜セミラウンド

使用素材：K14WG(14金ホワイトゴールド)刻印有り

本体：金具を含むトップ縦約16.5mm 横7mmアップ

ポスト(芯)の長さ：約10mm太さ約0.7mm

シリコンキャッチ付き

ケース・品質保証書付

商品カテゴリ

母の日 ホワイトデー バレンタイン 妻 彼女 サプライズ ジュエリー アクセサリー 通販 クリスマスプレゼント 結婚記念日 結婚式 ホークスセール 誕生日プレゼント 冠婚葬祭 20代 30代 40代 50代 60代

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ パール

ピアス

アコヤ真珠

あこや真珠

k14wg

14金ホワイトゴールド

国産

レディース

50代

40代

60代

30代

20代

7mm珠

7ミリ

ラウンド〜セミラウンド

ギフト