『アルマーニ エクスチェンジ 時計 Armani Exchange メンズ 腕時計 Shell デジタルウォッチ AX2955【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 22時 08分に出品され04月21日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ メンズ
ケースサイズ 縦44mm×横44mm×厚さ12mm
バンド素材(カラー) ポリウレタン(ブラック)/バンド幅：22mm
ガラス素材 ミネラルクリスタル
文字盤カラー(色） オールブラック×マルチカラープッシャー
ムーブメント クォーツ
腕周り 最大約19.5cmまで
重量 49g
針数 デジタル表示
防水性 5気圧防水
付属品 純正BOX・国際保証書・取扱説明書
保証期間 2年間
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落札価格7840円
371 入札履歴
終了
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