『アルマーニ エクスチェンジ 時計 Armani Exchange メンズ 腕時計 Shell デジタルウォッチ AX2955【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 22時 08分に出品され04月21日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ メンズ

ケースサイズ 縦44mm×横44mm×厚さ12mm

バンド素材(カラー) ポリウレタン(ブラック)/バンド幅：22mm

ガラス素材 ミネラルクリスタル

文字盤カラー(色） オールブラック×マルチカラープッシャー

ムーブメント クォーツ

腕周り 最大約19.5cmまで

重量 49g

針数 デジタル表示

防水性 5気圧防水

付属品 純正BOX・国際保証書・取扱説明書

保証期間 2年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ アルマーニ

エクスチェンジ

時計

Armani

Exchange

メンズ

腕時計

Shell

デジタルウォッチ

AX2955