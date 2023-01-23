『スカーゲン 時計 SKAGEN レディース 腕時計 Aaren Kulor Transparent SKW2855【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 37分に出品され03月05日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ レディース
ケースサイズ 直径36mm×厚さ9mm
バンド素材(カラー) ポリウレタン(ブルー)/バンド幅：16mm
ガラス素材 ミネラルクリスタル
文字盤カラー(色） ブルー
ムーブメント クォーツ
腕周り 最大約18.5cmまで
重量 26g
針数 3針
防水性 日常生活防水
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落札価格7840円
977 入札履歴
終了
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