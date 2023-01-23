『スカーゲン 時計 SKAGEN レディース 腕時計 Aaren Kulor Transparent SKW2855【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 37分に出品され03月05日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ レディース

ケースサイズ 直径36mm×厚さ9mm

バンド素材(カラー) ポリウレタン(ブルー)/バンド幅：16mm

ガラス素材 ミネラルクリスタル

文字盤カラー(色） ブルー

ムーブメント クォーツ

腕周り 最大約18.5cmまで

重量 26g

針数 3針

防水性 日常生活防水

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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