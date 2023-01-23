『ネックレス レインボー ジルコニア ゴールド チェーン ラウンド ハート ピック LOVE レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 01時 13分に出品され04月26日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



ロマンチック 虹 レインボー Love ハート キュービック ジルコン ジルコニア ゴールド カラー ラウンド ネックレス エクステンション チェーン レディース ジュエリー ギフト



スペック



機会-記念日

機能:レディースジュエリー

ペンダントサイズ:0

シェープパターン:ハート

素材:キュービックジルコニア

チェーンタイプ:リンクチェーン

スタイル:かわいい/ロマンチック

ネックレスタイプ:チェーンネックレス

性別:レディース

金属タイプ:銅



アイテムタイプ:ネックレス

石材:最高品質のキュービックジルコニア

メインストーンカラー:レインボーカラフル

メタルカラー:イエローゴールドカラー

石の形:ハートの形ラブ

ネックレスタイプ:レインボーCZネックレス

ネックレススタイル:甘い

ネックレスの長さ:43cm+5cm拡張チェーン

デザイン:アフリカン

最高の贈り物:ガールフレンド/妻/母/娘

着用機会:結婚式

ファインジュエリーズ

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新作

カテゴリ ファッション

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