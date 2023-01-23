『ネックレス レインボー ジルコニア ゴールド チェーン ラウンド ハート ピック LOVE レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 01時 13分に出品され04月26日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
ロマンチック 虹 レインボー Love ハート キュービック ジルコン ジルコニア ゴールド カラー ラウンド ネックレス エクステンション チェーン レディース ジュエリー ギフト
スペック
機会-記念日
機能:レディースジュエリー
ペンダントサイズ:0
シェープパターン:ハート
素材:キュービックジルコニア
チェーンタイプ:リンクチェーン
スタイル:かわいい/ロマンチック
ネックレスタイプ:チェーンネックレス
性別:レディース
金属タイプ:銅
アイテムタイプ:ネックレス
石材:最高品質のキュービックジルコニア
メインストーンカラー:レインボーカラフル
メタルカラー:イエローゴールドカラー
石の形:ハートの形ラブ
ネックレスタイプ:レインボーCZネックレス
ネックレススタイル:甘い
ネックレスの長さ:43cm+5cm拡張チェーン
デザイン:アフリカン
最高の贈り物:ガールフレンド/妻/母/娘
着用機会:結婚式
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落札価格7840円
745 入札履歴
終了
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